Rouen. Contournement Est de Rouen : le projet continue à diviser

Le projet de contournement Est de Rouen n'a jamais été aussi avancé. Depuis jeudi 16 novembre 2017, le décret d'utilité publique du projet est publié au Journal officiel. Une avancée décisive qui ouvre la voie aux expropriations et qui satisfait pleinement les défenseurs de cette liaison entre l'A13 et l'A28 par l'Est de Rouen, dans les cartons depuis plus de 40 ans. "C'est une excellente nouvelle, explique Frédéric Sanchez, président de la Métropole Rouen Normandie. Ne reste plus qu'une étape importante avant le lancement de l'appel d'offre, celui de la confirmation de la contribution financière de l'État, attendue autour de 250 millions d'Euros."

Le décret d'utilité publique des travaux de construction du contournement est de Rouen - Liaison A 28-A 13 est signé ! Une nouvelle étape majeure est franchie. Je m'en félicite. Il faut maintenant que l'Etat confirme son engagement financier @paris_normandie @F3htenormandie — Frédéric Sanchez (@_F_Sanchez) November 16, 2017

Une participation qui ne va pas de soi selon le député communiste de Seine-Maritime Hubert Wulfranc. "D'après les arbitrages de la commission Duron, les choix financiers dépassent de 10 milliards d'euros les possibilités de l'État en matière de programmation pluriannuelle des investissement routiers, ferroviaires et fluviaux". De quoi poser problème pour honorer dans les faits cette déclaration d'utilité publique selon l'élu. "Nous allons franchir cette étape", répond Frédéric Sanchez, qui assure s'en être entretenu avec le Premier ministre Édouard Philippe. Même son de cloche à la Région Normandie qui espère une confirmation rapide de l'engagement financier de l'État.

Une action en justice

Malgré tout, les opposants locaux au projet, c'est-à-dire principalement les élus communistes et écologistes n'entendent pas s'arrêter là. "Nous allons saisir les tribunaux de démarches argumentaires contentieuses qui porteraient éclairages des carences pour contester cette déclaration d'utilité publique", explique Hubert Wulfranc. Le député interpellera aussi la ministre des Transports Élisabeth Borne sur le sujet lors de la séance de questions au gouvernement le 12 décembre 2017.

Le financement du projet Collectivités locales : 245 millions d'euros

- 157 de la Région Normandie,

- 66 de la Métropole Rouen Normandie,

- 22 du Département de Seine-Maritime) État : 250 millions d'euros (en attente de confirmation) Exploitant : 400 millions d'euros (à apporter après l'appel d'offres)

A LIRE AUSSI.

Contournement Est de Rouen : alors que l'Eure rechigne, l'opposition au projet reprend

[INFOGRAPHIE] Que cache le budget 2017 de la Métropole Rouen Normandie?

Le contournement autoroutier de Rouen déclaré d'utilité publique

Législatives : une guerre interne chez les écologistes pour la 3e circonscription de Seine-Maritime

Législatives 2017. La renaissance du parti communiste en Seine-Maritime