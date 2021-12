Rouen. Rouen : il fouille une voiture et vole un sac

Le samedi 11 novembre 2017, un passant remarque un individu s'introduire dans un véhicule garé dans une rue de Rouen (Seine-Maritime) et manifestement s'activer à fouiller son habitacle. L'homme est accompagné de son chien, et est suivi par le témoin de la scène lorsqu'il réintègre son domicile, non loin de là. La police est avertie et intervient bientôt au domicile du prévenu. Une rapide perquisition est faite, et on s'aperçoit qu'il aura volé un sac à dos et l'auto radio de la voiture. En outre, les policiers le découvrent passablement éméché. Interpellé et placé en détention provisoire, on note dix sept condamnations sur son casier judiciaire pour vols essentiellement, dont une, décidée en avril 2016, laquelle confère au délit de ce jour une récidive légale. Devant les policiers, il reconnaît les faits et confesse son addiction certaine à l'alcool.

L'enquête établira néanmoins que le prévenu ne s'est pas rendu coupable d'effraction puisque le véhicule concerné n'était pas fermé à clé."Je dois lutter contre cette addiction au vol ", dit-il à la barre. Pour le Ministère Public, "Le prévenu semble incapable de raisonner son alcoolémie". Sa défense précise : "Il ne cesse de s'efforcer à se réinsérer". Reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés, le Tribunal le condamne à six mois de prison avec sursis ainsi qu'à une mise à l'épreuve de vingt quatre mois.

