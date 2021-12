Caen. Roller-hockey : les Conquérants retrouvent le sourire

"On a manqué de réussite sur les premiers matchs. Cette victoire fait du bien, sur tous les points. Notamment à domicile, c'était primordial de laisser cette équipe derrière nous", se réjouissait Antoine Rage, joueur historique des Conquérants, après le succès obtenu face à Paris XIII le week-end dernier (9-3), actuel lanterne rouge. "On n'a pas changé notre façon d'être mais on a rectifié certains détails. J'espère que c'est le début d'une belle série", poursuit-il.

Un test contre le leader

Car si Caen est pour l'instant bien loin de son objectif initial, c'est à dire d'aller chercher le titre, les caennais comptent enchaîner les succès, en se basant sur ce match référence. Mais contre le leader qu'est Réthel, les hommes de Bernard Seguy n'auront pas la tâche aisée, mais pas impossible. "L'an dernier, il y avait une plus grande marche entre eux et nous mais on avait réussi à les battre à domicile. Ils restent favoris de la rencontre mais on va essayer de perdurer cette dynamique de victoires", conclut le champion du monde. Le rendez-vous est fixé ce samedi 18 novembre (19h30) à la Halle des Granges de Caen. Ils enchaîneront ensuite avec Villeneuve et Amiens, adversaires de bas de tableau.