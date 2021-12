Voyager avec un vélo. Voyager avec un vélo : trucs et astuces à retenir

Les transports s'adaptent progressivement aux cyclistes. Ainsi la plupart des trains de la SNCF disposent aujourd'hui d'espaces de rangement. Il est cependant recommandé de toujours vérifier sur internet ou bien de vérifier en gare si le train permet le transport de bicyclettes. Les vélos pliants sont préférables pour les usagers réguliers, dans la mesure où ils prennent seulement l'espace d'un bagage à mains. Ce service est gratuit.

Voyager en avion avec un vélo

Pour ce qui est du transport d'un vélo en avion, "il est préférable de s'en assurer auprès de la compagnie au préalable, mais depuis Carpiquet (Calvados) toutes les compagnies le permettent normalement", confirme Aude Fressier, superviseur escale et vente de l'aéroport. Un supplément doit être payé en plus du prix du billet pour le transport du vélo en soute. Il est possible de voyager avec un vélo électrique, mais généralement sans les batteries. "Les batteries au lithium de plus de 160 Wh sont strictement interdites à bord des avions", ajoute-t-elle.

Du côté de la route, Oui Bus propose également le transport des vélos, en soute et sans supplément tarifaire. Le vélo doit également être plié et placé dans une housse de protection. La réservation est conseillée pour s'assurer que la place nécessaire est disponible.

