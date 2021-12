Savoureux. A Caen, vos week-end seront gourmands

Pour les prochains week-ends, Novembre gourmand vous a concocté de nouveaux rendez-vous savoureux. Première animation: "Bizarre, vous avez dit bizarre?", une dégustation insolite dans un lieu où l'on ne s'attend pas vraiment à grignoter et où cuisine et littérature s'invitent au Jardin des Plantes. Le monde végétal est étrange et surprenant alors quoi de mieux que d'accompagner cette découverte par la lecture de textes d'explorateurs tout en dégustant des amuse-bouches tout spécialement réalisés en écho à ces extraits.

Un atelier so british

Samedi 25, vivez à l'heure de la cuisine anglaise le temps d'un week-end pour fêter les 30 ans du jumelage de Caen-Portsmouth et participez à un atelier de pâtisserie avec les apprentis du CIFAC qui vous accompagneront pour réaliser de délicieuses pâtisseries anglaises! Cheesecakes et scones n'auront plus de secrets pour vous. Découvrez également le temps de ce week-end une épicerie anglaise proposant toute une sélection de spécialités tout droit venues de Grande-Bretagne. Mais peut être souhaiterez vous prendre le "brunch" le dimanche matin avec Ken Ellcome, Lord Maire de Portsmouth.

Pratique. Dimanche 19 novembre à 16h au Jardin des Plantes et samedi 25 novembre au CIFAC à 9h. 5 € pour l'atelier pâtisserie. Infos sur le site de la Ville de Caen.

