C'est un bateau innovant et symbolique qu'a présenté la Brittany Ferries mardi 20 juin 2017. Le "Honfleur", sera exploité sur la ligne la plus prisée de la compagnie, Caen-Ouistreham-Portsmouth, en juin 2019. Il remplacera le "Normandie", affecté à la ligne Le Havre-Portsmouth. "On a besoin d'adapter notre offre à une époque qui change", précise Christophe Mathieu, président du directoire de Brittany Ferries. En plus des 257 cabines, deux cinémas, des espaces de jeux et du WiFi dans tous les espaces passagers devraient permettre de rendre le trajet plus agréable aux 1 680 passagers qui pourront embarquer. "Nous nous devons d'avoir une offre concurrentielle par rapport aux ferries du Pas-de-Calais. Il faut aussi maintenir un standard et une attractivité qui justifie aux gens de prendre nos lignes", explique Christophe Mathieu. Le budget global de ce nouveau navire s'élève à près de 200 millions d'euros.

Vers une transition écologique

Outre son luxe et son confort, le "Honfleur" amorce une nouvelle étape de la compagnie : celle de la transition écologique. Il sera propulsé au gaz naturel liquéfié (GNL) qui, à la différence du gasoil ou du fuel lourd, génère moins de dioxyde de carbone et de particules fines durant la combustion. "Cette motorisation GNL est une première pour ce type de navire dans la Manche et il en va de notre responsabilité que d'exploiter des navires plus propres". Brittany Ferries a passé un accord avec la compagnie Total pour acheminer le GNL depuis Dunkerque.

Le trafic sur la ligne Caen-Portsmouth représente 38% des 2,7 millions de passagers transportés chaque année entre la France, la Grande Bretagne, l'Espagne et l'Irlande.

