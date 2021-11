Cherbourg. Une pétition pour sauver la Maison de l'emploi du Cotentin

L'inquiétude grandit au sein de la Maison de l'Emploi et de la Formation du Cotentin, la Mef, basée à Cherbourg (Manche). La loi de finances 2018 prévoit de réduire de moitié le financement de l'État sur une partie de ses missions, et même de le stopper, en 2019. En France, 116 maisons de l'emploi sont ainsi menacées de disparition.

Dans le Cotentin, le trou dans le budget équivaut à 350 000 euros en 2018. Les missions concernées sont la lutte contre les discriminations au travail, les clauses sociales qui permettent à des personnes éloignées de l'emploi d'accéder à des postes issus de marchés publics, ou encore la gestion prévisionnelle des besoins en emplois du territoire.

12 salariés impactés

Douze salariés sur les 67 que compte la Mef du Cotentin travaillent sur ces missions. Mercredi 8 novembre 2017, les délégués du personnel ont lancé une pétition en ligne, adressée à la ministre du Travail, Muriel Pénicaud.

Quelques jours plus tôt, c'est Claudie Launoy, présidente de la Mef et conseillère régionale socialiste, qui alertait sur la situation. "On s'interroge sur les motivations, car une évaluation nationale sur les Maison pour l'emploi a été conduite et a donné de bons résultats."

La présidente de la Mef a alerté les parlementaires du Cotentin sur cette question. Les Maisons de l'Emploi sont des guichets uniques à destination des demandeurs d'emploi. Elles ont été créées en 2005. Il existe également une Maison de l'emploi à Caen (Calvados).

