Rouen. Un grand chantier de rénovation en perspective dans le tramway de Rouen

Un grand chantier de rénovation pour les 23 ans du tramway de Rouen (Seine-Maritime). La Métropole a lancé un appel d'offres pour la réalisation de ce chantier. Les cinq stations enterrées seront rénovées: Beauvoisine, Gare, Palais de justice, Théâtre des arts et Joffre-Mutualité. Le viaduc Saint-Sever et les trémies Europe et Rondeau seront aussi refaits. "6 000 m2 de parement en pierre vont être remplacés sur l'extérieur des ouvrages, par des panneaux de béton couleur pierre", indique David Ockier, chef de projet à la Métropole.

5 millions d'euros

Les stations seront remises aux normes incendie avec notamment de nouvelles portes coupe-feu au niveau des locaux techniques. Les néons vont être remplacés par des LED. "Cela va permettre une nette amélioration en termes de luminosité et on va faire des économies, notre consommation électrique sera réduite d'environ 30 %", précise David Ockier. Sur les murs, le bleu fera place à du gris et à du blanc, des couleurs plus lumineuses pour rendre les stations un peu plus accueillantes. Treize panneaux seront aussi installés aux entrées des stations pour signaler le temps d'attente avant l'arrivée du tramway.

Des travaux pour rendre les infrastructures plus agréables: "L'idée, c'est qu'on s'y sente mieux, que les lieux soient plus conviviaux et qu'on augmente un peu plus l'attractivité de ce transport". Le tramway de Rouen compte soixante sept mille usagers quotidiens.

Le chantier est estimé à cinq millions d'euros. L'entreprise retenue pour les travaux sera connue à la fin du mois d'octobre 2017. Les travaux doivent avoir lieu du 1er juin au 2 septembre 2018. "Tout sera prêt pour la rentrée", assure David Ockier.

