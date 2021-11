Bleus: avec Mbappé et Coman sur les ailes contre le Pays de Galles

Mbappé et Coman encadreront l'avant-centre Olivier Giroud et Antoine Griezmann en soutien. Ces quatre joueurs sont donc préférés à des éléments offensifs comme Anthony Martial, Nabil Fekir, Florian Thauvin et Alexandre Lacazette.

L'expérimenté Blaise Matuidi, qui porte le brassard de capitaine, est associé au jeune Corentin Tolisso dans l'entrejeu.

La défense aligne les latéraux droit Christophe Jallet et gauche Layvin Kurzawa, autour de la charnière centrale composée de Laurent Koscielny et Samuel Umtiti, sachant que Raphaël Varane, qui relève de blessure, est ménagé.

Steve Mandanda occupe sans surprise le poste de gardien, en l'absence du N.1 et capitaine, Hugo Lloris, blessé.

Les Bleus, qualifiés pour la Coupe du monde en Russie (14 juin-15 juillet 2018), entament contre les Gallois leur parcours de matches amicaux, avant un rendez-vous contre l'Allemagne championne du monde, mardi prochain à Cologne.

Pour ce dernier rassemblement de l'année 2017, le sélectionneur Didier Deschamps est privé de huit joueurs majeurs (Lloris, Sidibé, Mendy, Kanté, Pogba, Payet, Lemar et Dembélé).

France: Mandanda - Jallet, Koscielny, Umtiti, Kurzawa - Mbappé, Tolisso, Matuidi (cap.), Coman - Giroud, Griezmann

Sélectionneur: Didier Deschamps

Pays de Galles : Hennessey – Gunter, A. Williams (cap.), Chester, Davies – King, Ledley, Allen, Taylor – Ramsey - Vokes

Sélectionneur: Chris Coleman

Arbitre: Jorge Sousa (POR)

A LIRE AUSSI.

Equipe de France: Kurzawa maintenu, Payet et Sissoko rappelés

France-Luxembourg: boucler la rentrée en beauté

Amical France-Galles: Bleu, prouve que tu existes !

Equipe de France: coup de jeune sur les Bleus avec Mbappé et les autres

Equipe de France: Kurt Zouma convoqué après le forfait de Raphael Varane