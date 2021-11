Caen. Calvados : elle menace de tuer son ex compagnon à coups de couteau

Une femme âgée de 45 ans a été jugée par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) le mercredi 8 novembre 2017. Les faits qui lui sont reprochés (violence et menaces de mort réitérées avec arme) datent de juillet dernier.

Elle s'introduit dans l'appartement et se saisit d'un couteau

Un couple est séparé et l'homme est hébergé dans un appartement de Caen. Son ex-compagne connaît bien la propriétaire et pour cause elle possède les clefs du logement. Ce lundi-là elle s'introduit dans les lieux, se dirige vers la cuisine, fouille un tiroir et en ressort un couteau à la main "Je vais te crever !" crie-t-elle à l'homme qui, effrayé, se réfugie dans les toilettes d'où il appelle les secours avec son portable. En en sortant il prend un violent coup de pied dans la cuisse.

Contentieux exacerbé

À l'arrivée de la police la femme explique qu'elle ne supporte plus d'être harcelée au téléphone depuis des semaines et réitère devant eux ses menaces de mort "Si je pouvais, je le planterais" En ce qui concerne le coup de pied elle affirme s'être défendue.

La procureur qui requiert 4 mois de prison avec sursis parle de "contentieux exacerbé"

La défense sollicite la relaxe pour violence avec arme prétextant que le couteau n'a pas été directement dirigé vers l'homme et qu'aucun coup physique n'a été porté si ce n'est en défense.

Le délibéré sera connu le mercredi 22 novembre prochain.

