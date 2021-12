Libérateur. Fishbach: un style unique

Après une victoire aux Inouis du printemps de Bourges, Fishbach, chanteuse, auteure et compositrice connaît un rapide succès. Sa voix androgyne, ses thèmes sombres et mélancoliques portés par des mélodies pop sensuelles et lumineuses interpellent et séduisent. Fishbach sera en concert le 24 novembre prochain au Trianon transatlantique à Sotteville.

Pourquoi avoir choisi ce nom de scène?

"C'est le nom de famille de ma mère. Je lui dois une partie de moi. J'aimais aussi le message poétique que peut suggérer ce nom qui se traduit comme 'la rivière aux poissons'. Les eaux, les rivières sont des lieux naturellement propices aux méditations et cela reflète bien mes errances et mes propres réflexions. Ce nom me donnait une identité et parlait à mon coeur."

Comment as-tu vécu ce rapide succès?

"Ma vie a vraiment changé, je suis sur les routes tout le temps désormais. Ma musique est très intime et je livre de manière très impudique ces morceaux de moi, mais c'est un esprit de partage qui me convient bien. C'est un vrai plaisir d'arriver dans une ville ou je ne connais personne et de voir le public chanter les paroles de mes chansons par coeur. Je considère que la période de création de mes chansons c'était la phase de réflexion et que je passe maintenant à l'action."

Ton premier album a été baptisé À ta merci, pourquoi?

"Bien sûr il y a une grande part d'autobiographie dans mes chansons. Mais la chanson permet de sublimer les drames, de les accepter, de relativiser. Mes chansons étaient avant tout un exutoire pour moi. J'aime brûler les pistes lorsque j'écris mes textes et de cette façon beaucoup de personnes s'approprient mes paroles, y voient un sens très différent que celui que j'avais imaginé. L'album a été baptisé ainsi parce que je suis moi-même à la merci de ceux qui m'écoutent. Une des chansons de l'album porte ce nom, c'est justement un morceau un peu à part, brut et sans filtre."

Comment définirais-tu ton style?

"Mes chansons sont excessives, nerveuses, ténébreuses et mes paroles parfois cyniques. Je compose seule avec le synthé et ma voix. On dit souvent que mes mélodies pop sont des résurgences des années 80 mais cela m'est venu naturellement. Lorsque j'ai commencé à composer, je me suis accompagnée d'un IPad, la gamme de sons disponibles était réduite, c'est ce qui a donné ce son particulier."

Tes thèmes sont souvent sombres et tes mélodies lumineuses, pourquoi cette contradiction?

"C'est une question d'équilibre. Les drames que j'ai pu vivre m'inspirent mais dans ces malheurs transparaît pourtant une intense joie de vivre. La mélodie s'en joue. Les drames sont nécessaires, ils sont formateurs et ils nous apprennent à apprécier les belles choses. C'est donc finalement des chansons pleines d'espoir que je crée."

Pratique. Vendredi 24 novembre à 20h30. Le Trianon à Sotteville-les-Rouen. Tarifs 9 à 18€. 02 35 73 95 15

