Bayeux. Calvados : il vole des vélos avec son fils de 15 ans

P.L, âgé de 42 ans, a comparu pour vols par un majeur avec l'aide de mineurs devant le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) le mardi 7 novembre 2017.

"On a eu l'idée et papa a suivi"

Interpellé légèrement ivre à Bayeux, un quadragénaire bien connu de la police est mis en cause dans le vol de vélos et ceci accompagnés de mineurs. Interrogé, son fils âgé de 15 ans "vide son sac" tout en protégeant son père "On a volé 5 vélos et aussi un scooter avec papa mais il n'y est pour rien, c'est nous qui avons eu l'idée. Il a juste suivi"

Un quadragénaire au profil d'éternel délinquant

L'homme explique avoir eu besoin de pièces pour son VTT abîmé qui lui a "coûté cher". Ce qui fait dire à la cour qu'il y a beaucoup de vélos volés pour un seul à réparer. Quatorze mentions apparaissent dans son casier judiciaire, la majorité pour vols et pour état d'ébriété. Le président s'irrite. "Vous sortez de 4 mois de prison et vous continuer à voler régulièrement des vélos en entraînant des mineurs, vous vous fichez du monde !"

Pour la procureure, le prévenu a un profil d'éternel délinquant. "On peut dire que votre jeune fils qui prend tout sur lui a une très forte relation filiale, malheureusement vous n'êtes pas un exemple éducatif !"

La cour suit son réquisitoire. Retour à la case prison pour P.L qui écope de 6 mois fermes.

A LIRE AUSSI.

Les "enfants" perdus de Ripoll, jihadistes dès 17 ans

Déradicalisation: le rôle des "repentis" du jihad en balance

L'assaillant d'Orly: un passé de violence ponctué de séjours en prison

Olivier Vilmart, le "taulier" qui "pousse les murs" en prison

Calvados : le délinquant sexuel tente de se faire oublier, neuf mois ferme