Les Domaines qui montent, au coeur d’une cave à vin

A chaque jour son plat

Le déjeuner commence bien souvent par la dégustation d’un vin, choisi par le gérant. Un Corbières lorsque je suis passé. J’en ai profité pour découvrir la carte du jour. Un menu à 13,90 euros, entrée-plat, plat-dessert, ou encore plat-fromage est proposé. Cette dernière combinaison est d’ailleurs certainement la plus adaptée pour découvrir de nouveaux crus.

A chaque jour son plat. Je conseille donc aux personnes intéressées de jeter un œil attentif au menu du mois proposé sur le site internet du restaurant, ldqm-caen.com. Lors de mon passage, j’ai pu savourer un excellent canard façon chasseur, accompagné de penne rigate. Mon repas avait au préalable commencé par la découverte d’un excellent et relevé pâté basque, dont j’ai d’ailleurs ramené quelques tranches chez moi !

La maison propose une sélection de vins à 3 euros le verre, pour développer encore un peu plus le caractère jubilatoire du moment. Les étiquettes plus prestigieuses ne manquent pas. Les belles découvertes non plus.

Pratique. 40, rue de Bras à Caen. Tél. 02 31 28 33 13. De 12 h à 13h45, du lundi au samedi