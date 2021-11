Port-en-Bessin. Le Goût du Large, Fête de la coquille St Jacques et des produits de la pêche à Port-en-Bessin-Huppain (Calvados)

Depuis sa création en 2004, le Goût du Large connaît un joli succès: près de 50 000 visiteurs accueillis sur les deux jours et une grande mobilisation des pêcheurs et des habitants.



Fête de la coquille Saint-Jacques et des produits de la pêche normande mais aussi Festival " Musique sous les embruns " sont au rendez-vous pour proposer de nombreuses animations sur un seul thème: LA MER!

Rendez-vous dans la cité portuaire les 11 et 12 Novembre pour cette édition 2017.



Sophie Coevoet est responsable de l'organisation pour le centre culturel de Port-en-Bessin Huppain:





