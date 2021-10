VV Brown dévoile le clip de son nouveau single Children!

Produite par l'Américain Chuck Harmony, Children a été écrite « à propos d'une génération dont les aspirations sont insipides et qui croit que la richesse matérielle apporte le bonheur. » explique V.V. Brown avant d'ajouter : « Il faut donner une voix aux gens. Chacun doit être entendu. ».

Après Shark in the Water et son duo avec Mélissa Nkonda, "J'ai fait tout ça pour vous", VV Brown contunie de faire parler d'elle en attendant la sortie de son nouvel album "Lollipops & Politics".