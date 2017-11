Collision frontale dans le Calvados: trois blessés dont un grave, évacué en état d'urgence absolue

Une collision frontale dans le Calvados ce dimanche 5 novembre 2017 à Coudray-Rabut. Trois blessés sont à déplorer dont un grave, évacué en état d'urgence absolue.

Nouvel accident de la route dans le Calvados ce dimanche 5 novembre 2017, une collision frontale entre deux voitures au niveau de la commune de Coudray-Rabut près de Pont-l'Évêque (Calvados) sur la route départementale 579.

Un blessé grave en état d'urgence absolue

Dans l'un des véhicules, le conducteur, un homme âgé de 33 ans, seul à bord, a été très grièvement blessé, médicalisé sur place en état d'urgence absolue, il a été héliporté par l'hélicoptère de la Sécurité Civile Dragon 76 vers le CHU de Caen (Calvados).

Dans le second véhicule, deux femmes âgées de 49 et 75 ans, elles ont été désincarcérées, blessées plus légèrement que la première victime, elles ont été transportées vers le centre hospitalier de Cricqueboeuf (Calvados).