Le-Havre. Emmanuel et Brigitte Macron visitent la Transat Jacques Vabre

Une vraie surprise pour le public présent samedi 4 novembre 2017 au village de la Transat Jacques Vabre au Havre. Dans la soirée, Emmanuel Macron, le Président de la République, et son épouse Brigitte ont visité le village. Une visite inattendue et privée. Une visite à " une région et une ville que nous aimons beaucoup… pour venir faire un tour, pour voir ses magnifiques bateaux avant un événement sportif qui suscite toujours beaucoup d'engouement ce dont nous nous réjouissons ", a répondu Emmanuel Macron aux journalistes le questionnant sur sa visite.

#TJV2017 En visite surprise sur le village, le président de la République @EmmanuelMacron a "un petit mot" pour nos skippers ???? pic.twitter.com/MjgUZXUsFM — Transat JacquesVabre (@TransatJV_fr) November 4, 2017

Une visite d'une heure

Le couple s'est promené environ une heure autour du bassin Vatine pour admirer les voiliers qui prendront le départ de la transat Jacques Vabre ce dimanche 5 novembre 2017. Emmanuel et Brigitte Macron ont répondu favorablement au jeu des selfies avec le public présent. Le couple présidentiel est également monté à bord d'une frégate de la Marine nationale présente au village de la Transat, pour saluer les militaires présents.