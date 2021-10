Dansez avec les Black Eyed Peas

Un nouveau morceau Just Can't Get Enough rejoint I Gotta Feeling, Boom Boom Pow, Don't Stop The Party, The Time (Dirty Bit) et Rock That Body dans la playlist du jeu.

Ses graphismes léchés ont beau rappeler Harmonix et ses deux hits Kinect, Dance Central et Dance Central 2, The Black Eyed Peas Experience est un titre Ubisoft, comme Just Dance 3 et The Michael Jackson Experience.

Le logo iNiS figurant au début de la séquence signale que c'est au studio nippon Infinite Noise of the Inner Soul que l'on doit ce titre. Ils ont signé Elite Beat Agents et Gitaroo Man, mais les fans de karaoke se rappelleront davantage leur contribution à la série Lips sur Xbox 360.

The Black Eyed Peas Experience sortira sur Xbox Kinect et Wii, le 8 novembre en Amérique du Nord et le 10 en Europe.