Arrêter de fumer grâce aux huiles essentielles, c'est ce que propose une société rouennaise

La société rouennaise Naturarom a développé un produit pour arrêter de fumer grâce aux huiles essentielles. Un produit innovant inspiré de la médecine chinoise.

Arrêter de fumer en claquant des doigts ou presque, c'est ce que vous propose la société rouennaise Naturarom. Depuis vingt ans, elle développe des produits à base d'huiles essentielles, des cosmétiques mais aussi des produits ménagers. L'entreprise vient de passer un cap avec Olfactab, un petit stick destiné à l'arrêt du tabac. Un produit dans l'air du temps, alors que commence le mois dans tabac.

Cinq inhalations toutes les heures

Le produit est inspiré de la médecine chinoise. "On a travaillé avec un médecin spécialisé, la médecine chinoise traite le problème du tabac grâce aux plantes, explique Michel Dutheil, le cofondateur de Naturarom. Nous, on a travaillé pour transposer les principes actifs à travers les huiles essentielles." De la menthe poivrée, du cèdre, de la lavande ou encore de la marjolaine, un cocktail soigneusement dosé et breveté.

La cure prévoit cinq inhalations toutes les heures pendant quelques semaines, trois en moyenne. "On essaye de sevrer le besoin de fumer, ça a un double effet de jour et de nuit, poursuit Mathieu Dutheil, cofondateur de Naturarom. Les huiles essentielles atteignent le cerveau pour le côté détente et le poumon, de manière à l'apaiser."

Le produit a été testé par 57 personnes. 65 % ont arrêté totalement de fumer et 28 % ont très nettement réduit leur consommation. Olfactab est commercialisé sur internet à 49,99 €.

