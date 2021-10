En pharmacie, des consultations gratuites

Une façon d’anticiper l’évolution du métier de pharmacien. “Nous ne sommes pas de simples vendeurs de boîtes. Notre rôle de conseiller existait déjà. La loi “Hôpital, patients, santé et territoires l’a formalisé”, indique un pharmacien, membre du groupe Team Pharma. Une fois par mois, celui-ci accueille Karen Garat, diététicienne. Et les consultations s’enchaînent, signe d’une véritable attente. “Je reçois sur rendez-vous pendant 45 minutes. Nous évoquons avec la personne le plaisir de manger, la nécessité éventuelle de perdre du poids et si besoin, je réajuste avec eux leur alimentation”, explique Karen Garat.

Une infirmière aussi

Sur le même modèle, une infirmière reçoit aussi en pharmacie. C’est une façon de désengorger les cabinets des médecins généralistes. “Proposer ce service permet au pharmacien de participer à l’éducation thérapeutique des clients”, souligne l’un d’entre eux pharmacien. Sept officines proposent ce service déjà dans l’agglomération caennaise.