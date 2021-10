Peine de mort prononcée contre le principal auteur de l'attentat de Marrakech : 17 morts dont 3 bas-normandes en avril dernier

L’attentat de Marrakech, qui avait fait 17 morts dont 11 français, parmi lesquels 3 bas-normands : l’alençonnaise, Marie-Christine Bohin, et ses deux petites nièces originaires de Bayeux le 28 avril dernier sur la terrasse d’un café de la touristique place Jamaâ El-Fna. Vendredi, le principal auteur a été condamné à la peine de mort, et son complice à la prison à perpétuité. Mais la justice marocaine fait appel du verdict, pour les sept autres prévenus condamnés à des peines de prison allant de 2 à 4 ans. Sentences que le procureur du roi à la cour de Rabbat juge trop légères. Verdict qui a aussi suscité l’indignation et la colère des proches des victimes.