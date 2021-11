Malherbe prend trois points à Lorient (0-1)

Les Caennais ont trouvé le chemin des filets à la 41' minute de jeu sur une frappe de Youssef El-Arabi. Les joueurs de Franck Dumas auraient même pu doubler la mise quelques minutes plus tard quand Romain Hamouma et Kandia Traor ont trouvé les poteaux du portier lorientais, coup sur coup. Avec ce bon résultat, Caen se retrouve quatrième de Ligue 1 au classement provisoire avant que les quatre derniers matchs de cette sixième journées ne soient jouées ce soir et demain.



Analyse à venir dans quelques minutes sur tendanceouest.com et demain dans "Tendance Malherbe" à 8h20 sur votre radio Tendance Ouest.



