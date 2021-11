Deauville. Le salon du mariage revient à Deauville pour la deuxième édition

Deauville, la ville de l'élégance à la normande propose pour la deuxième année son salon du mariage. Il se tiendra samedi 4 et dimanche 5 novembre 2017 au Centre International de Deauville (Calvados). Les visiteurs vont pénétrer dans une atmosphère chic et accueillante, comme dans un véritable mariage. Les futurs mariés pourront tester des prestations en direct que ça soit pour la coiffure, le maquillage ou même l'essayage de robes grâce à des ateliers.

Un jour J parfait

Pour tous les styles et tous les budgets, les bons plans seront au rendez-vous. Conseils et astuces de faire-parts, traiteurs, lieux d'exception, photographes et même idées de voyages de noce, tout est réuni pour que le jour J soit parfait.

Et qui dit jour d'exception, dit marraine exceptionnelle. Malika Ménard, Miss France 2010, sera présente au salon. En 2016, l'événement avait attiré près de 2 000 personnes.

Pratique. Samedi 4 et dimanche 5 novembre de 10h à 19h. Horaire des défilés : 11h - 15h - 17h. Entrée 5€