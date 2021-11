Attaque du Thalys en 2015: quatre interpellations en Belgique

Les personnes arrêtées "ont été emmenées pour audition" et "le juge d'instruction décidera ultérieurement de leur maintien ou non en détention", est-il précisé dans le communiqué.

Six perquisitions ont au total été menées dans la matinée par la justice belge, dont deux dans la commune populaire de Molenbeek à Bruxelles, souvent accusée d'être une base arrière du jihadisme international.

Les autres ont eu lieu à Anderlecht et Laeken, des communes de Bruxelles, et à Andenne et Marche-en-Famenne, dans la région francophone de Wallonie.

"Ni arme ni explosif n'ont été trouvés", souligne le parquet dans son communiqué.

Le 21 août 2015, Ayoub El Khazzani, un Marocain parti de Bruxelles avait ouvert le feu dans un Thalys peu après son entrée en France, armé d'une kalachnikov et de neuf chargeurs pleins.

Il avait blessé deux passagers avant d'être maîtrisé par des militaires américains en vacances, évitant un potentiel carnage trois mois avant l'équipée meurtrière des commandos du 13 novembre 2015 à Paris, qui avaient fait 130 morts.

Longtemps silencieux, le tireur, incarcéré en France, a finalement avoué en décembre 2016 qu'il était monté dans ce train sur les ordres du jihadiste Abdelhamid Abaaoud. Homme-clé des attentats du 13 novembre, ce dernier a été tué cinq jours plus tard dans un assaut policier à Saint-Denis, près de Paris.

