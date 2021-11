Ski alpin: victoire de Rebensburg, Worley 2e au géant de Sölden

Sur la piste du glacier Rettenbach, où le départ a été abaissé dans les deux manches en raison du vent, Rebensburg, 14 victoires en Coupe du monde, a devancé en 1 min 55 sec 20 la Française, tenante du petit globe de géant et championne du monde en titre, de 14/100, et l'Italienne Manuela Moelgg, la plus rapide du premier tracé, de 53/100.asc/dhe

