Coup de jeune pour le centre commercial Paul Doumer à Caen

Lundi 23 octobre 2017, un nouvel opticien a ouvert au centre Paul Doumer à Caen (Calvados). En fin de semaine, la Fnac version XXL y sera inaugurée. Le début d'une nouvelle ère pour le centre commercial?

Au fil des années, il a vu des commerces fermer et les emplacements se vider. Mais le centre commercial Paul Doumer, dans le centre-ville de Caen (Calvados) semble bel et bien avoir tourné la page de ces tristes années.

La plus grande Fnac de l'Ouest

Depuis que la Fnac y a renouvelé son bail pour 10 ans en choisissant en plus de s'agrandir sur tout un étage, une nouvelle dynamique s'est enclenchée. "Nous avions vu les boutiques fermer et nous nous sommes retrouvés à un moment à quatre boutiques. Mais avec les travaux et les nouvelles arrivées, les clients commencent à revenir, sourit Claire Ardaens, responsable de la boutique Histoire d'or, installé dans la galerie plus de 10 ans. Nous sommes rassurés sur l'avenir du centre et même très positifs!"

Une bonne santé qui a incité des petits nouveaux à s'implanter. Parmi eux, Optique Lafayette. "En plus de son emplacement central, Paul Doumer est en plein renouveau", souligne le directeur de l'enseigne, Cyrille de Laroque. Depuis lundi 23 octobre 2017, des rayons de lunettes de toutes marques, vendues à prix cassés, ont remplacé une partie de l'ancienne boutique Maison du Monde.

D'autres boutiques suivront

Dans la boutique flambant neuve, Dewi Brault, l'opticien, assure qu' "avec la toute nouvelle Fnac, il y a beaucoup de passage et le projet de la place de la République va aussi amener du monde. Surtout, c'est un centre commercial qui garde l'esprit de centre-ville." Avec lui, une case se remplie et si "on est les premiers à revenir, on espère que les autres suivront."

Les autres, notamment l'une des pharmacies du centre-ville connue elle aussi pour ses prix cassés, qui ouvrira sur 300m2 juste à côté de l'opticien. D'autres "enseignes de qualité" devraient suivre dans les mois à venir.

A LIRE AUSSI.

Alexandre Bompard à la tête de Carrefour pour accélérer sa relance

Une boutique en ligne pour les commerçants de l'agglo de Rouen