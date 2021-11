Hors Normandie. Horoscope : les signes du jour sont Gémeaux et Cancer en ce lundi 30 octobre

Bélier

Vous pourrez gagner du temps alors que votre entourage brille par son absence ou son manque de motivation. Ne perdez plus un instant.

Taureau

L'émotion et l'amitié seront palpables. Vous avez rendez-vous avec le destin et plus particulièrement avec quelqu'un qui vous aime.

Gémeaux

Pas de mystère, ceux qui ont du talent réussissent. Les astres dopent votre popularité et c'est une chance. Aucune difficulté à faire vos preuves.

Cancer

Tâchez d'avoir une oreille sélective. Qu'importent les ragots à votre égard. Les chiens aboient, la caravane passe.

Lion

Vous tenterez une petite diète médiatique. Ne plus être accro aux réseaux sociaux et télé durant quelques jours. Votre bibliothèque vous tend ses pages.

Vierge

Vous donnerez l'impression à vos détracteurs de vivre votre existence sans vous soucier des convenances. Vous revendiquez votre autonomie.

Balance

Si vous avez déposé votre candidature pour un nouvel emploi, le suspense va durer quelques semaines. Vous ne vous sentez pas à la hauteur. Vous ne pouvez qu'avoir de bonnes surprises.

Scorpion

Un peu révolté, il ne faudra pas trop vous chercher des histoires. Vous avez un tempérament assez belliqueux.

Sagittaire

Vous vous considérez un peu comme un OVNI posé au milieu de nulle part. vous avez le sentiment que personne ne vous calcule. Vous vous confondez avec le décor.

Capricorne

Votre famille est un incubateur d'espérance. Le dialogue est au coeur du mystère. Vous savez entretenir la curiosité dans l'esprit de vos enfants. C'est une très bonne chose.

Verseau

Un peu hypocondriaque en ce moment. Vous vous sentez atteint de toutes les pathologies possibles. Arrêtez de vous angoisser sans raison.

Poissons

Un peu fatigué après quelques semaines assez mouvementées. Vous avez besoin de passer à quelque chose d'autre. Souvent l'impression d'asphyxie vous empêche d'avancer. Certains passages automnaux sont difficiles.