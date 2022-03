15 mois de prison ferme pour une jeune femme qui avait agressé avec un couteau une cliente sur le marché de L'Aigle

En comparution immédiate hier après-midi devant le tribunal correctionnel d’Alençon, une jeune femme de 24 ans est condamnée à un an de prison, dont 6 mois avec sursis. Domiciliée à Rugles, mardi, lors du marché hebdomadaire de L’Aigle, elle s’était emparée d’un couteau sur l’étal du fromager et avait menacé une autre cliente, après deux altercations ...La prévenue avait lors des faits, plus d’un gramme d’alcool par litre de sang. Sa peine est alourdie par la révocation de sursis antérieurs. La jeune femme, passera donc finalement, 15 mois derrière les barreaux. Elle a été conduite en prison après l’énoncé du verdict.