Caen. Un mort dans l'explosion d'un obus : la préfecture du Calvados rappelle les mesures de prudence [vidéo]

Un homme de 36 ans était en train de manipuler un obus de la Seconde guerre mondiale dans le garage de son pavillon, mardi 24 octobre 2017, quand l'engin a explosé. Le drame s'est produit sur la commune d'Orbec près de Lisieux (Calvados). La déflagration ne lui a laissé aucune chance, le tuant sur le coup. Dans la foulée de cet accident dramatique, la préfecture du Calvados a tenu, au travers de ses réseaux sociaux notamment, à rappeler les consignes de sécurité pour les personnes en contact avec ce type d'arme.

Possession interdite

"Il est interdit de détenir des engins explosifs trouvés ou achetés et non démilitarisées, y compris à titre de collection, rappelle ainsi les services de la préfecture. La découverte d'un engin, quels que soient sa taille et son état, doit faire l'objet d'une déclaration auprès de la préfecture (02.31.30.64.00), ou à défaut, auprès de la gendarmerie ou de la police." La durée de mise à feu de ses munitions est très longue. Dans le cas présent, l'obus avait plus de 70 ans.

