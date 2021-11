Forte baisse du nombre de chômeurs en septembre, après deux mois de hausse

Le chômage recule quasiment dans les mêmes proportions (-1,7%) en incluant l'outre-mer, pour un total de 3,73 millions de personnes inscrites en catégorie A (sans activité) sur les listes de Pôle emploi. L'indicateur baisse également, dans une moindre mesure (-0,5%), en comptant les demandeurs d'emploi ayant exercé une activité au cours du mois (catégories B et C), à 5,62 millions en métropole et 5,92 millions en France entière.

A LIRE AUSSI.

Baisse du chômage: pour Hollande "la bataille porte ses fruits"

Chômage en France: la courbe s'est finalement inversée en 2016

Pôle emploi publie ses chiffres de juin, premier mois de la présidence Macron

Le chômage est reparti en forte hausse en juillet

Le chômage recommence à baisser légèrement en juin