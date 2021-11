Hors Normandie. Taylor Swift prépare la sortie du clip futuriste et sulfureux de 'Ready for It?'

En attendant la sortie de "Reputation", un album à paraître le 10 novembre, Taylor Swift s'apprête à en faire découvrir un nouvel extrait. Le clip sera dévoilé dans son intégralité le 26 octobre.

La chanteuse ayant affirmé par le passé son intention de ne jamais utiliser son corps et la nudité pour faire vendre, le teaser Instagram du clip de "Ready for It?" a surpris ses fans par sa dimension très sexy.

Il montre la chanteuse américaine vêtue d'une combinaison robotique qui, à première vue, offre justement une impression de nudité. Elle rappelle la tenue de Britney Spears dans "Toxic". Certains éléments de cette cinématique au thème sci-fi/cyborg évoquent "Ghost in the Shell".

"Ready for It?" sera le deuxième extrait du nouvel album de Taylor Swift, "Reputation". Le premier, "Gorgeous", est sorti le 20 octobre.

