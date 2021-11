Fécamp. Une véloroute entre Saint-Vaast-Dieppedalle et Fécamp

Relier Fécamp à Dieppe à vélo, ce sera bientôt possible. Après le tronçon Offranville/Saint-Pierre-le-Vigier, le département de Seine-Maritime lance les travaux pour aménager le tronçon Fécamp/Saint-Vaast-Dieppedalle. Une véloroute qui fera 29 kilomètres. Elle est construite sur l'ancienne voie ferrée Fécamp/Dieppe. L'axe sera complètement sécurisé pour les vélos, les rollers, les personnes à mobilité réduite et plus généralement les piétons. Dans la commune de Colleville, une déviation est nécessaire via la rue cauchoise, à cause d'un périmètre de sécurité d'un rayon de 50 mètres autour de silos de stockage céréaliers.

Un site sécurisé

Les croisements avec des routes seront également sécurisés (38 traversées sont à sécuriser). La voie sera jalonnée de sept parkings (deux à Fécamp, Colleville, Valmont, Riville, Cany-Barville et Saint-Vaast-Dieppedalle) et huit aires de pique-nique (Fécamp, deux à Colleville, deux à Valmont, Grainville-la-Teinturière, Bosville et Saint-Vaast-Dieppedalle).

Cette véloroute est un aménagement de détente pour les habitants du secteur, mais c'est aussi, pour le département de Seine-Maritime, un investissement touristique. Écoutez Alain Bazille, vice-président de la Seine-Maritime en charge des infrastructures, des transports et des ports:

Livraison avant l'été 2018

Les travaux ont débuté en septembre 2017. Les terrassements sur l'ancienne voie ferrée sont programmées en ce mois d'octobre. Le chantier va se poursuivre encore quelques mois. L'ouverture au public est prévue avant l'été 2018. Durant toute la période de travaux, le département met en garde les promeneurs. L'accès au site est interdit pour des raisons de sécurité et pour ne pas abîmer le terrassement.

Même si les travaux ont bien avancé sur certains tronçons, attention la voie reste en chantier, comme ici à Colleville. - Gilles Anthoine

Coût de l'infrastructure: 5,6 millions d'euros.

