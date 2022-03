BUZZ : Halloween, une fête plus qu'importante pour les citoyens américains!

Chacun s'applique à décorer sa maison ou son jardin, où squelettes, fantômes et araignées fleurissent.

Iici, une homme a décidé de faire plus que ca...

Chaque soir, à sept heures et demi, cet américain propose à qui veut quatre minutes de show, pendant lesquelles on peut voir sa maison vibrer au rythme de Party Rock, la chanson de LMFAO. Des citrouilles lumineuses chantent les paroles et la façade s'illumine sur le tempo de la musique, dans des coloris flashy.

L'homme de 39 ans prépare l'événement depuis le mois de mars et a passé plus de quinze heures à ajuster le rythme des lampes sur celui de la musique. Il a dû installer quatre têtes de citrouille qui chantent avec des ampoules led, et a dû utiliser des milliers d'ampoules pour permettre à son spectacle d'être le plus cohérent possible.



Déjà 2 644 628 vues sur YOUTUBE!

En 2010, cet homme avait déjà fait ce genre de show mais sur Thriller de Michael Jackson! Le résultat est incroyable!