«Died In House», le site internet qui vous permet de savoir si sa maison est hantée

Un américain a créé un site permettant à tout le monde de lancer des recherche sur sa maison, afin d'en connaître l’histoire... en particulier si un décès est survenu ou non entre ses murs. Si c'est le cas, un fantôme y erre peut-être ! Propriétaire d'une maison, Roy Condrey a reçu un SMS de l'un de ses locataires lui posant une question pour le moins étonnante... Il voulait savoir s’il savait que sa maison était hantée ! C'est en effectuant des recherches sur le passé de sa maison qu'il a eu l’idée de créer «Died In House».



«Je ne connaissais pas l’histoire de la maison donc j’ai commencé une recherche sur Google. J’ai trouvé des pages d'info et des pages de personnes qui posaient la même question», explique-t-il. De là, il a réuni des documents qui ont pu lui permettre d'affirmer qu'un ancien propriétaire de la maison a été assassiné il y avait déjà quelques années !



45% des Américains croient aux fantômes.



LIRE AUSSI : The Walking Dead attraction: ouverture des portes cet été



Pour la somme de 11,99 dollars (10,80 euros), Roy vérifie alors à votre demande les antécédents d’une adresse (décès, meurtre, incendie, suicide). Il réussi à faire celà grâce à un algorithme qui répertorie les certificats de décès, les rapports de police et les faits divers repérés dans les journaux.



Une idée fructueuse...



Près de la moitié de la population américaine croit aux fantômes et à la présence d’esprits dans les maisons. C'est donc une idée fructueuse sur le plan des affaires immobilières : Roy vend ses services en argumentant également que cet outil peut être utile pour négocier sa maison. Si un meurtre ou une mort violente s'est déroulé dans la maison, sa valeur peut vite diminuer de 25%.



LIRE AUSSI : "The 17th Door" - Oseriez vous y entrer... ?