Dimanche 22 octobre 2017

Bélier

Evitez de délivrer vos oracles à qui que ce soit aujourd'hui. Votre inspiration est à sec. Surtout pas de gaffe. il y a des jours comme ça où rien ne germe. Tout reste en plan.

Taureau

Un peu de rêve dans votre monde un peu trop lisse. On ne sait pas de qui on peut tomber amoureux. Vous aimeriez quelques étreintes et fusions. Il faut en plus que tout vienne à vous !

Gemeaux

Il faut profiter de la vie avant que le vent ne tourne. Tourmenté vous recherchez l'amour et les sentiments à l'état pur. Vous ne savez plus comment vous y prendre.

Cancer

Vous serez assez indulgent vis-à-vis des travers de l'in de vos proches. Est-ce une bonne excuse de ne pas le mettre en garde contre ses addictions ?

Lion

Vous avez le talent prodigieux de séduire par vos défauts, vos excès. Vous ratez constamment votre entrée en scène mais qu'importe ; et avec quel talent !

Vierge

Surtout ne pas se fier aux apparences. C'est maintenant ou jamais de vous investir sereinement dans une rencontre récente. Arrêtez de tergiverser. Lancez-vous !

Balance

Vous essayez de trouver chaussure à votre pied sur le plan immobilier ? un bon coup de poker durant la semaine à venir. Vous serez un fin négociateur.

Scorpion

Il y a de l'éternité dans votre physique. Vous êtes solide comme un roc. Rien à exhumer d'une jeunesse perdue. Avez-vous trouvez la pierre philosophale ?

Sagittaire

Vous êtes en train de retrouver ce que vous pensez avoir perdu. Votre joie de vivre, votre humour. Vous voyez bien que rien n'est jamais définitivement perdu.

Capricorne

Vous avez le chic pour vous embarquer dans des galères. Laissez vos pas vous guider sur le chemin de la prudence et de l'objectivité. Mars et Jupiter veillent sur vous.

Verseau

Vous mettrez la pression quant à vos enfants et leur faire abandonner quelques mauvaises habitudes liées à l'instinct grégaire. Il y a du travail. Patience.

Poissons

Vous bataillerez pour désintoxiquer votre petite famille des écrans en tout genre et tenter de renouveler la qualité des relations humaines. Allez y progressivement.

