Michael Jackson demeure la célébrité décédée la plus rentable

Entre octobre 2010 et octobre 2011, le Roi de la pop a engrangé 170M$ (122M€), soit trois fois plus que le King Elvis Presley et ses 55M$ (environ 40M€).

Objet d'un biopic prochainement projeté dans les salles obscures, l'actrice Marilyn Monroe se hisse sur le podium avec 27M$ (19M€) générés.

Un autre icône du 7e art rejoint cette année le classement de Forbes : Elizabeth Taylor. Disparue en mars dernier, la comédienne a depuis totalisé 12M$ (8,6M€), soit autant que l'ancien Beatles John Lennon. Autre membre décédé du groupe de Liverpool, George Harrison a rapporté 6M$, soit 4,3M€.

Avec 7M$ (5M€) chacun, le musicien Jimi Hendrix, l'écrivain suédois Stieg Larsson (auteur de la saga Millenium) et l'acteur Steve McQueen figurent également parmi les célébrités mortes qui continuent à gagner de l'argent.