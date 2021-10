Décalé. La pop humoristique de Saint-Hilaire au théâtre à l'Ouest à Rouen

Saint-Hilaire se produit sur la scène du théâtre à l'Ouest le 29 octobre. Cette salle dédiée à l'humour accueille ainsi son premier groupe musical. Depuis une dizaine d'années, Saint-Hilaire, cette formation crée à l'initiative de Fabien Tourrel, médecin anesthésiste de Rouen, n'a cessé de s'étoffer: "Aujourd'hui, nous sommes huit sur scènes, la plupart travaillent dans le monde médical, anesthésistes, réanimateurs et généralistes, nous sommes en majorité des musiciens autodidactes mais nous collaborons aussi avec des musiciens professionnels". Dans un style pop, ce groupe de copains traite avec dérision de sujets de société. Fabien Tourrel dévoile les dessous de Saint-Hilaire.

Pourquoi le groupe s'appelle-t-il Saint-Hilaire?

"La formation existe depuis longtemps mais le groupe a été officiellement baptisé il y a trois ans en vue de la préparation de notre premier album éponyme sorti en 2016! Il porte le nom d'un quartier de Rouen qui nous est cher car c'est ici qu'on a arrangé nos premières chansons. Nous restons tous très attaché à ce quartier et nous sommes fiers de nos racines rouennaises. L'album a été publié en juin 2016 et nous avons eu la surprise de connaître un petit succès sur Itunes puisqu'il a figuré au Top album à sa sortie! Nous préparons actuellement le second album réalisé avec l'aide de professionnels dans un studio pro".

C'est vous, Fabien, qui écrivez les textes. Quelle importance accordez-vous à l'humour?

"C'est vrai que les sujets sont toujours traités avec un peu de second degré alors même que les thèmes ne sont pas forcément très gais. J'avais la volonté de faire des chansons qui s'écoutent facilement mais qui gardent du fond. L'humour est probablement un bon moyen pour arriver à ce résultat. J'écris simplement des chansons que j'aimerais entendre. "

Qui réalise vos clips qui sont désormais nombreux?

"J'ai longtemps réalisé les clips tout seul, ça a fini par donner une esthétique assez spéciale au groupe car on fait des effets spéciaux maison. Je m'inspire de Michel Gondry dont j'aime le style mais dans nos clips le niveau n'est pas le même, on voit clairement les ficelles. Pour J'ai failli j'ai eu l'aide de Valentin, un spécialiste de l'image puisqu'il est radiologue. Pour ce qui est des lieux nous avons eu la chance de pouvoir tourner dans les studios de France 3 Normandie, au Zénith de Rouen et au café de l'époque où nous avons déjà joué plusieurs fois."

Pratique. Dimanche 29 octobre à 18h. Théâtre à l'Ouest à Rouen. Tarif 15€. Résa www.theatrealouest.fr

