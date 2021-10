Ifs. Calvados Dans un supermarché la contestation sur la hausse des prix vire à l'empoignade

Un homme âgé de 53 ans a comparu le mercredi 18 octobre 2017 devant le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) pour violence et menaces de mort réitérées le mercredi 2 novembre 2016 dans un magasin d'Ifs au sud de l'agglomération.

"Les prix ont augmenté je vais vous faire la peau !"

Habitué à faire ses courses dans ce supermarché, ce jour-là l'homme n'est pas content du tout et en fait part à la caissière. Agressif et haussant le ton il se plaint de l'augmentation des prix et en particulier de celui de la bouteille de whisky. Deux responsables interviennent alors mais loin de le calmer cette ingérence le déchaîne. Il déchire le pull de l'un d'entre eux qui évite de justesse un coup de pied dans les testicules. "Je vais vous faire la peau !" Plaqué au sol en attendant l'arrivée de la police il accuse 2,44g d'alcool par litre de sang.

"Tout le monde menace tout le monde"

À la barre le prévenu reconnaît les faits mais toutefois "avec modération".

"Je ne me souviens pas de tout mais je sais que je me suis battu car les prix avaient augmenté. C'est vrai que j'en avais un coup dans le nez mais aujourd'hui tout le monde menace tout le monde." Il ajoute que même s'étant excusé il a tout de même honte car c'est le seul endroit où il va faire ses courses.

Déjà condamné pour outrages, conduite alcoolisée et vol avec usage d'une arme le quinquagénaire écope de 90 jours-amendes à 5 euros ainsi que de 80 euros de préjudice matériel correspondant au pull déchiré.

