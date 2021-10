Saint-Lô. Vacances de la Toussaint : contrôles renforcés sur les routes de la Manche

Les vacances de la Toussaint débutent vendredi 20 octobre 2017 et comme chaque début de vacances, les contrôles routiers sont renforcés. Les forces de l'ordre vont procéder à des contrôles renforcés sur l'ensemble du réseau routier et autoroutier de la Manche. Ces opérations qui visent à éviter de nouveaux drames de la route, cibleront tous les comportements dangereux, à l'instar des excès de vitesse, des conduites addictives (alcool, stupéfiants) et distractives(téléphone / SMS au volant).

Une attention particulière aux deux-roues

Une attention particulière sera également portée aux pilotes de deux-roues motorisés qui doivent redoubler de vigilance, contrôler leur vitesse et porter un équipement adapté à leurs déplacements et faire l'objet de toutes les attentions de la part des autres usagers (contrôle rétroviseurs avant déplacement).

26 vies perdues depuis le début de l'année

La sécurité routière est une priorité pour les services de l'État rappelle la Préfecture de la Manche. Elle doit l'être aussi pour chaque usager de la route. Depuis le début de l'année, l'insécurité routière dans le département de la Manche, ce sont 26 vies perdues, 528 personnes blessées et 422 accidents.