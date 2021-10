Port-en-Bessin. Calvados : un marin pêcheur de Port en Bessin jugé à Caen

Mercredi 18 octobre 2017 un marin pécheur âgé de 32 ans a été jugé par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) pour non-respect des obligations d'enregistrement de pêche maritime, ceci à Port en Bessin le samedi 11 février 2017.

L'amende requise s'élève à 10 000 euros

L'homme débarque avec 375kg de bars, en déclare beaucoup moins car il y en a trois fois plus que la quantité autorisée.

Son casier judiciaire comporte quatre mentions dont deux concernant déjà des infractions maritimes. De plus il avait été condamné en mai dernier pour violence aggravée et placé sous mandat de dépôt avant de bénéficier d'une semi-liberté au mois d'août.

Le procureur requiert 10 000 euros d'amende et l'interdiction de pécher sur Port en Bessin au vu de la réitération de l'infraction et de la plus-value obtenue, considérant le kg de bar à plus de 20 euros. Il ajoute que ce genre de pratique nuit à l'équilibre de l'environnement.

"N'en rajoutons pas, la barque est assez chargée !"

Pour Maître Agnès, l'avocat de la défense les sanctions sollicitées sont sans aucune mesure avec ce qui est reproché "Il achète son bateau en début d'année 500 000 euros, ce qui n'est pas une bagatelle ! Quelque temps après une avarie lui coûte 15 000 euros de réparations. La moyenne de ses gains, car la pêche fluctue, est estimée à 4 000 euros par mois. J'ajoute qu'à la criée, le kilo de bar est vendu 7 à 8 euros et non pas 20. Alors n'en rajoutons pas car la barque est assez chargée !" Il conclut en rappelant que la justice ne doit être ni excessive ni sous-évaluée.

Le délibéré sera rendu le jeudi 2 novembre 2017.

