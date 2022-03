Opel Ampera : bienvenue dans un nouveau monde

Un moteur thermique 1.4i d’Opel délivrant 86 ch, intervient pour ne fournir que du courant destiné à la propulsion électrique. Cette solution permet aux conducteurs de poursuivre leur route, même après avoir consommé toute l’énergie des batteries, jamais à plat puisque le générateur les réalimente. En consommant alors bien sûr plus ou moins d’essence selon l’usage. Le but étant de rouler le plus souvent possible en électrique.



Solution intelligente

Fabriquée à Detroit (USA, l’Opel révolutionnaire innove aussi au niveau de son groupe propulseur électrique, où deux moteurs combinent leurs interventions pour délivrer 150 ch. Au lithium-ion, la batterie est unique en son genre, et son implantation dans le tunnel central favorise le centre de gravité. Le "plein d’énergie" s’effectue en 4 heures à partir d’une simple prise électrique, et permet de rouler entre 40 et 80 km en mode électrique pur.

Mais l’Ampera est d’abord une jolie voiture, agréable à contempler tout en ne ressemblant à aucune autre. Ayant les dimensions d’une grande compacte, cette 5 portes avec hayon arrière a été conçue pour voyager à quatre personnes dans un environnement confortable. Avec un coffre correct et modulable faisant plancher plat malgré la présence des batteries.

Au volant, rouler en Ampera est une expérience gratifiante, avec ce formidable silence de fonctionnement et la satisfaction de se déplacer "proprement". Le plaisir apparaît encore plus grand avec ses accélérations mordantes de voiture de sport . Passée la soixantaine de "bornes" avalées en "tout électrique", le générateur prend discrètement le relais. On perçoit alors une sorte de frein moteur au lever de pied, pour fournir un maximum d’électricité. Tenant bien la route, l’Ampera introduit l’automobile dans un nouveau monde.

Prix : 39 500 euros, bonus écologique de 5 000 euros compris.

REPERES

Roulage à la carte : L’Ampera n’a pas de boîte de vitesses, mais le conducteur peut sélectionner son mode de conduite. Et effectuer, par exemple, les premiers kilomètres avec l’appui du générateur, pour rouler en tout électrique en centre-ville.



Une aide au pilotage: Au centre de la planche de bord, un grand écran tactile couleur illustre le fonctionnement du système en temps réel, l’état de la charge, etc. Autant d’indications appréciables pour piloter plus finement l’Ampera.



Electrique ou hybride? : Le générateur thermique n’entraîne pas les roues, mues par la force électrique. De ce fait, l’Ampera est bien une voiture électrique, et non une hybride. Mais à haute vitesse stabilisée, le générateur contribue à l’avancement de l’Ampera, via les planétaires, uniquement lorsque les deux moteurs électriques sont sollicités, le second servant surtout lui-même de générateur.

Verdict : 16/20

Sécurité ****

Finition ***

Confort ***

Economie d’usage ****

Séduction/Prix **