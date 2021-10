Caen. A Caen, 10 personnes licenciées: colère et émotion à la clinique Saint-Martin

De la colère, des larmes et même quelques applaudissements de soutien… Ce jeudi 19 octobre 2017, plus d'une centaine d'employés de la clinique Saint Martin à Caen (Calvados) ont quitté leur poste et se sont réunis devant l'établissement. Un mouvement de protestation en soutien à dix de leurs collègues, qui viennent d'apprendre leur licenciement.

"On ne sait rien de ce qui va se passer"

Ils sont une dizaine et travaillent au service comptabilité ou ressources humaines. Tous ou presque ont entre 20 et 30 ans de maison. Parmi eux, Sylvie Bunel, en poste depuis 29 ans:

Sylvie Bunel Impossible de lire le son.

"Pourtant, on fait du chiffre"

Le groupe Ramsay, qui a racheté la clinique il y a trois ans, a décidé de regrouper certains services de la centaine d'établissements qu'il possède à travers la France sur une seule et même plateforme à Cergy-Pontoise, en banlieue parisienne.

"Pourtant, on fait bien notre travail à Saint Martin, Audrey Calixte poursuit une autre employée du service comptabilité. On fait du chiffre, on est à 57 % de bénéfices pour 2017. Mais parce que ça se passe mal dans d'autres établissements du groupe on est puni et on ne peut rien faire. Dans l'avenir, cela pourra toucher d'autres services: la facturation, l'informatique, la stérilisation… Dans 20 ans, qu'est-ce qui nous attend? Ils vont envoyer passer les prises de sang sur une plateforme à Cergy Pontoise?".



