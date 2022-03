Cherbourg : un homme retrouvé mort aux Provinces

Un homme d'une soixantaine d'années a été retrouvé mort ce matin à son domicile dans le quartier des Povinces à Cherbourg (Manche).

Selon les tous premiers éléments, le sexagénaire, qui vivait dans le quartier depuis une dizaine d'années, serait décédé de mort naturelle.

C'est un ami, n'ayant pas de nouvelles de lui, qui a alerté les secours.

Selon toute vraisemblance, ce drame est celui de la solitude et de l'indifférence. L'homme n'avait pas de famille et peu d'amis proches. Il avait également des problèmes de santé et des difficultés à se déplacer.