Gonfreville-l'Orcher. Les salariés du pétrole veulent conserver leur convention de branche: un ultimatum est lancé

Va-t-on vers un blocage des raffineries? Jeudi 19 octobre 2017 ce n'est pas à l'ordre du jour mais la CGT met la pression sur la chambre patronale pour conserver la convention de branche dans le raffinage et la pétrochimie. Le syndicat souhaite une dérogation des ordonnances de la loi travail comme l'ont obtenu les transporteurs et les dockers. L'ultimatum court jusqu'au lundi 23 octobre 2017. À défaut de réponse, des actions seront à prévoir dans les raffineries, mais pour l'heure les syndicats ne parlent pas de blocage. Le 24 octobre, les trois syndicats, CGT, FO et CFE-CGC se réuniront pour déterminer une date de manifestation commune. Le 25 octobre, la CGT du pétrole tiendra une assemblée générale pour déterminer les actions futures à mener.

Écoutez Thierry Defresne, délégué CGT Total raffinage et pétrochimie:

Thierry Defresne, délégué CGT Total raffinage et pétrochimie Impossible de lire le son.

