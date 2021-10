Dans la boutique Cyclable au 32 place du 36e Régiment d'Infanterie, une centaine de vélos sont présentés. Et il y en a pour tous les goûts: vélos de ville, électrique ou non, pour la famille avec des remorques ou pour le voyage et partir faire le tour du monde.

De précieux conseils

En plus de la vente, les conseils sont précieux, à l'achat comme au moment de la réparation. La boutique se positionne sur du moyen et haut-de-gamme. Un petit service de location est également proposé à raison d'une dizaine de vélos.

Pratique. Cyclable 32 place du 36e Régiment d'Infanterie à Caen. 02 31 83 34 15 ou caen@cyclable.com.