Hors Normandie. Le blogeur Jeremstar s'est marié avec lui même à la mairie de Paris.

Dans la prestigieuse Mairie du 1er arrondissement de Paris, Jeremstar s'est dit oui à lui-même! La Solo­ga­mie, C'est en ce terme que prétend vivre Jeremstar. Il s'est Auto épousé.

Ancien candidat de Téléréalité, Blogueur, mais aussi désormais chroniqueur dans l'émission de Thierry Ardisson -Salut Les Terriens- sur C8, Jeremstar connaît une belle actualité cette saison.

Le 8 octobre dernier, sur le plateau d'Ardisson, Jeremstar a annoncé sa ferme intention de se marier avec lui-même, après un sujet développé sur C8 sur la sologamie.

"J'ai une grande annonce à faire, vous savez que Patrick Sébastien a un jour été le plus jeune marié de France, moi j'ai envie d'être le premier sologame de France et j'ai donc décidé d'organiser mon mariage avec moi-même. Je vais organiser ma propre cérémonie pour m'aimer moi-même parce que finalement je pense que je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi extraordinaire que moi-même!" avait-il lancé face à un Thierry Ardisson.



C'est chose faite!

Une semaine plus tard, les images du mariage sologame de Jeremstar ont été diffusées dimanche 15 octobre, dans -Les Terriens du dimanche- sur C8. On y voit ses proches venus l'entourer, et ses deux témoins, Hapsatou Sy et Raquel Garrido, chroniqueuses elles aussi dans l'émission.

Une cérémonie bien sûr, tout aussi factice que symbolique, qui s'est déroulée à la mairie du 1er arrondissement de Paris, où l'on a vu le jeune homme de 30 ans dans sa longue robe blanche et ses escarpins.



Les images de la cérémonie, en REPLAY: