Achetez-vous une partie du corps de John Lennon

Elle fait partie d'une sélection de plus de 580 lots mis à la disposition du public, parmi lesquels de nombreux disques, autographes, récompenses, séries limitées et souvenirs divers des plus grands artistes pop-rock anglais.



Cette pièce unique a été remise par le chanteur à sa gouvernante, Dorothy Jarlett, alors qu'elle travaillait à son domicile à Weybridge (Surrey), entre 1964 et 1968. Outre cette dent, il aurait eu l'habitude de lui offrir de nombreux cadeaux à l'époque, certains ayant déjà été vendus aux enchères par le passé, chez Sotheby's.



Authentifiée, cette dent est cependant très abimée et comprend une cavité marquée. Elle est estimée entre 10.000£ (11.500€) et 20.000£ (23.000€).