Saint-Lô. Ciel "jaune" en Normandie :  les raisons du phénomène

En Normandie, particulièrement dans la Manche, le ciel est devenu au fil des heures, lundi 16 octobre 2017, de plus en plus jaune et bas, plongeant certaines zones dans une pénombre parfois inquiétante !

La conséquence d'Ophélia

Selon Météo France, ce ciel est la conséquence de la tempête Ophélia qui disperse dans un flux de sud du sable du Sahara et qui donne cet aspect jaunâtre.

Ecoutez les précisions de Nicolas Buffard, prévisionniste à Météo France à Caen (Calvados) :

Nicolas Buffard

Sur les réseaux sociaux, les internautes s'interrogent de cet aspect inquiétant de ce ciel et postent par dizaine des photos à retrouver sur la page Facebook de Tendance Ouest et le compte twitter de Tendance Ouest.

Et maintenant il fait nuit à 14h ???????? En alternance, 1 ciel jaune et/ou noir #normandie #manche #Ophelia Les oiseaux sont bien silencieux ???? pic.twitter.com/OLOA2ZomrD — steph (@steph5012) 16 octobre 2017