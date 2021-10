Burlesque. Les bodin's au Zénith de Rouen : le bonheur est dans le pré?

Le duo humoristique interprété par Vincent Dubois et Jean-Christian Fraiscinet, auteurs, metteurs en scène et comédiens, reprend les routes de France pour une tournée attendue: un style unique, déjanté, inventif et un spectacle remis au goût du jour intergénérationnel.

Les Bodin's mère et fils

Ce spectacle de plein air a été créé dans une ferme de Touraine en 2005. Depuis le duo comique n'en finit pas de faire rire par ses facéties, son franc-parler et ses personnages caricaturaux. La recette du succès c'est ce duo truculent de Maria Bodin, mère octogénaire et de son fils, vieux garçon, aussi débonnaire que naïf. Ces deux-là s'aiment et se supportent au quotidien et ce quotidien, c'est celui de la ferme.

En présence de la basse-cour

C'est dans un décor hyper-réaliste que ce duo évolue. Les Bodin's en tournée, c'est en effet une incroyable ingénierie. S'il faut 60 personnes et 36 heures de montages pour le décor, le résultat est tout à fait stupéfiant. Ce n'est ni plus ni moins la ferme tourangelle dans son entièreté qui ressuscite sur scène animée grâce à la présence de nombreuses bêtes de fermes, car les poules, les lapins, les chèvres, le cochon et l'âne participent au spectacle et contribuent à restituer l'atmosphère campagnarde originelle de la pièce.

Retour aux sources

Dans cet opus, baptisé Les Bodin's grandeur nature, Julie, jeune parisienne délurée est placée chez les bodin's, des cousins éloignés, dans le but de la remettre dans les rails. La vie à la ferme n'est pas de tout repos et Maria n'épargnera certainement pas cette jeunette. À travers cette histoire ressurgissent bien entendu les préjugés tenaces des campagnards pour les citadins et la condescendance des parisiens pour les gens de la terre. Truculent, riche en bons mots et situations cocasses, le spectacle est absolument réjouissant.

Pratique. Les 26, 27 et 28 octobre à 20h et le 29 octobre à 15h. Zénith de Rouen. Tarifs 35 à 48,5€. Résa sur citylive.trium.fr

A LIRE AUSSI.

La guerre en Syrie, un terreau de choix pour les feuilletons télévisés

De la ferme à la caméra, Hubert Charuel, le "Petit Paysan" qui fait des films

L'extravagante danse à l'aveugle de la Coréenne Eun-Me Ahn

Justice passe à l'étape supérieure avec un nouveau live démentiel

Affaire Grégory: Murielle Bolle fixée mardi sur sa détention