A Caen, ce 16 septembre est une journée consacrée à l'éco-conduite. Journée d'information sur une conduite plus écologique, donc plus économique, à l'Hôtel de Ville. A noter également la sortie vélo de dimanche 19 septembre, qui alliera circuit des pistes cyclables de 18 kilomètres et jeu de questions sur la nature et les déplacements en ville.